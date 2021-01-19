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Ученый заявил о разгадке тайны Лох-Несского чудовища 

РИА Новости и ещё 5 5 часов назад
Ученый заявил о разгадке тайны Лох-Несского чудовища
Фото: РИА Новости
В шотландском озере Лох-Несс обитает древний вид морской черепахи, заявил бывший профессор химии и естественных наук в Политехническом институте Вирджинии Генри Бауэр.
По его словам, по время последнего ледникового периода существо оказалось в водоеме в ловушке.

"Все черты, которые приписывают Лох-Несскому чудовищу, характерны для многих других видов живых и вымерших черепах",

— цитирует ученого Daily Record.
Бауэр отметил, что именно черепахи имеют относительно длинную шею, способны проводить много времени на глубине и переносить низкие температуры. Тем не менее подобные древние виды пока не встречались человеку, уточнил он.
Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси — существо с массивным туловищем и длинной шеей — стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
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