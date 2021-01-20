Россиянин выставил на продажу вилку за два миллиона рублей 

Житель Ишимского района Тюменской области выставил на продажу за два миллиона рублей вилку, которая, по его словам, принадлежала адмиралу Александру Колчаку . Об этом сообщает URA.RU.

В разговоре с изданием россиянин пояснил, что вилка и еще несколько старых монет были найдены в Казахстане.

«Знающие люди подсказали, что она с большой вероятностью могла принадлежать Колчаку. К тому же, на ней и гравировка есть с его инициалами»,

— заявил он, добавив, что при наличии реального покупателя готов торговаться.

По словам продавца, он не сомневается в том, что вилка действительно принадлежала Колчаку. При этом он не намерен отправлять реликвию на экспертизу.