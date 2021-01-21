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Дети сектанта и многоженца рассказали о своей жизни 

Даня Виттиг 3 часа назад
Дети сектанта и многоженца рассказали о своей жизни
Фото: depositphotos.com
Сыновья самого известного многоженца рассказали, каково расти, когда у тебя 150 братьев и сестер. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отцом 19-летнего Мерлина Блэкмора, его 21-летнего брата Уоррена и 19-летнего единокровного брата Мюррея был лидер мормонской секты «Фундаменталистская церковь Иисуса Христа Святых последних дней» Уинстон Блэкмор. Все три брата покинули церковь.

«Это довольно безумно, в какой-то момент у моего отца было 26 жен. Они относились к шести различным группам сестер. Имелось две группы по три разные сестры и отдельно четыре группы по четыре разные сестры из другой семьи», — рассказывает Уоррен.

Всего у ребят было около 150 братьев и сестер. Огромная возрастная разница между ними считалась в порядке вещей. Самому старшему из его братьев 44 года, а самому младшему — всего год.
Уоррен вспоминает, что в школе его постоянно окружали родственники.
Уинстон Блэкмор основал общину в 1946 году и объединил 1,5 тысячи сторонников полигамии. Они сами добывали себе еду, а экономика коммуны построена на принципе натурального обмена. Некоторые из жен сектанта были несовершеннолетними.
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Безумный мир , Иисус Христос , Уинстон Блэкмор
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