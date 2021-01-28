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Женщина занялась сексом с грабителем и помешала ему скрыться от полиции 

Lenta.ru 3 часа назад
Женщина занялась сексом с грабителем и помешала ему скрыться
Фото: David W Cerny / Reuters
В словацком городе Братислава неизвестная женщина занялась сексом с грабителем и помешала ему скрыться с места преступления до приезда полиции. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел, когда 24-летний серб пытался ограбить автозаправочную станцию на окраине города. Во время нападения он несколько раз ударил сотрудника, который стоял за прилавком, после чего забрал деньги из кассового аппарата. Затем преступник направился в служебное помещение, где находился второй сотрудник. Пока он требовал, чтобы тот открыл сейф, первый выбежал на улицу и стал звать полицию.
В этот момент в происходящее вмешалась некая женщина и начала совершать действия сексуального характера в отношении злоумышленника. Когда на место преступления прибыли полицейские, они застали их на полу, причем оба были полураздеты. Сопротивляющегося серба арестовали, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что беспородная собака помешала 180 заключенным сбежать из бразильской тюрьмы. Она подняла тревогу, когда те пытались спуститься по стенам на простынях.
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