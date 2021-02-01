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Илон Маск успешно чипировал обезьяну 

Lenta.ru 22 часа назад
Илон Маск успешно чипировал обезьяну
Фото: Lenta.ru
Предприниматель Илон Маск отчитался об успешном чипировании обезьяны. Слова основателя SpaceX и Tesla приводит агентство Bloomberg.
Маск сообщил об очередном эксперименте своей компании Neuralink в социальном приложении Clubhouse, созданном для общения и онлайн-конференций. В разговоре с одним из пользователей, который спросил предпринимателя о последних разработках Neuralink, Маск заявил, что в компании появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге.
«Она может играть в видеоигры с помощью своего мозга», — уточнил Маск. По его словам, чип полностью скрыт под кожей животного без вреда для него. Основатель SpaceX подытожил, что в Neuralink созданы «лучшие условия для обезьян». «В будущем мы хотим, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг», — признался предприниматель.
Также в разговоре с пользователями Маск заявил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей. «Это похоже на Fitbit (фитнес-браслет, произведенный одноименной американской компанией — прим. »Ленты.ру») в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг», — объяснил устройство импланта владелец Neuralink.
В августе 2020-го Маск рассказал, что специалисты его компании Neuralink успешно чипировали свиней. Инженерам удалось вживить имплант в мозг животных, а затем извлечь его без вреда для их здоровья. С помощью чипа ученые смогли следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи. Neuralink была основана в июле 2016 года.
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Комментарии
Безумный мир , Илон Маск , SpaceX , Bloomberg , Lenta.ru
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