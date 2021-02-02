Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка 

День сурка в столичном зоопарке сурки отметили сладким сном. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада, сообщает агентство "Москва".

"Друзья, сегодня, 2 февраля, в США и некоторых других странах отмечают День сурка. Считается, что в это время грызуны начинают пробуждаться от зимней спячки. Однако наши сурки к этому празднику остаются равнодушны — они продолжают мирно спать в своих норах",

— рассказали в пресс-службе.

Дополнительно было отмечено, что как правило московские сурки выходят из спячки в марте.

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