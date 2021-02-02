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Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка 

Стелла Шмель 16 часов назад
Сурки в Московском зоопарке проспали День сурка
Фото: depositphotos.com
День сурка в столичном зоопарке сурки отметили сладким сном. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада, сообщает агентство "Москва".
"Друзья, сегодня, 2 февраля, в США и некоторых других странах отмечают День сурка. Считается, что в это время грызуны начинают пробуждаться от зимней спячки. Однако наши сурки к этому празднику остаются равнодушны — они продолжают мирно спать в своих норах",
— рассказали в пресс-службе.
Дополнительно было отмечено, что как правило московские сурки выходят из спячки в марте.
Ранее "Рамблер" писал, что
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