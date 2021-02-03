Работники ресторанов удивили любителей фастфуда секретом

Работники ресторанов быстрого питания удивили любителей фастфуда одним профессиональным секретом. Их истории, рассказанные в TikTok и на Reddit, публикует BuzzFeed.

Для многих оказалось сюрпризом то, что все сотрудники кафе могут слышать и видеть их, когда они делают заказ из автомобиля. Первым об этом рассказал TikTok-блогер с ником @zandergjura, работающий в Starbucks

«Мы видим вас, когда вы останавливаетесь. Мы видим ваше лицо, вашу машину и все остальное»,

— признался он.

В другом ролике он добавил, что клиента, который делает заказ, слышит не только его непосредственный собеседник, но и все остальные работники, у которых есть гарнитура.

Другие сотрудники ресторанов быстрого питания приоткрыли секреты своей работы на Reddit. Они обратили внимание покупателей на то, что слышат происходящее в автомобиле на протяжении всего времени, пока они находятся рядом с микрофоном, а не только когда водитель делает заказ.

«Я слышал истории об абортах, жалобы на длинную очередь, а также то, как клиенты поливали грязью моих коллег. Очень советую закрывать окно после того, как вы сделали заказ»,

— написал один из пользователей.

Другой работник фастфуда добавил, что тоже ненароком подслушал множество историй, не предназначенных для посторонних, в частности, истории о секретных беременностях и медицинских проблемах. Ситуацию, по его словам, усугубляло то, что он работал в очень маленьком городе и знал почти всех клиентов.

Некоторые сотрудники напомнили о камерах. «Мы видим, как вы ковыряете в носу», — предупредил @general_distance. Кроме того, они обратили внимание покупателей на то, что, если они говорят по телефону с помощью автомобильного Bluetooth, все работники с гарнитурами могут услышать их разговор. «Однажды я слышал, как кто-то занимался сексом по телефону и делал заказ», — написал kindamymoose.