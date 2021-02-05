Индонезийцы помылись в воде из-под радиоактивного метеорита

Жители индонезийского села на острове Суматра уверовали в то, что упавший метеорит имеет волшебную силу. Об этом сообщает AsiaOne.

Метеорит весом 2,2 килограмма упал в конце января в районе деревни Астомульо. Местные жители нашли его, когда он был еще горячим, и положили его в бочку, чтобы остудить. Затем воду из бочки использовали для питья и обтирания в надежде, что она принесет здоровье. Полиции пришлось разгонять собравшуюся возле нее толпу за нарушение ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19.

По словам одного из жителей села, метеорит упал в ночь, которую местные верующие считают важной. В Астомульо уверены, что камень был послан в ответ на молитвы одного из сельчан, который страдал от болезни почек.

«Они верят, что это волшебный камень, который принесет благословение и удачу и поможет сохранить здоровье», — объяснил журналистам другой житель села.

Находку изучили астрономы из обсерватории Суматранского технологического института. Они подтвердили, что камень является метеоритом и посоветовали жителям Астомульо избегать воды, в которой он лежал, поскольку в нее могли попасть радиоактивные элементы.

Они не исключают, что владелец может попытаться продать метеорит. Подобные случаи известны: в августе 2020 года индонезийский гробовщик Джосуа Хуталагунг сумел продать найденный им метеорит за 214 миллионов индонезийских рупий (1,14 миллиона рублей). Позднее выяснилось, что он продешевил, и реальная цена камня достигала 1,7 миллиона долларов (127 миллионов рублей).