Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Селяне уверовали в силу радиоактивного метеорита и помылись водой из-под него 

Lenta.ru 55 минут назад
Индонезийцы помылись в воде из-под радиоактивного метеорита
Фото: ITERA Lampung
Жители индонезийского села на острове Суматра уверовали в то, что упавший метеорит имеет волшебную силу. Об этом сообщает AsiaOne.
Метеорит весом 2,2 килограмма упал в конце января в районе деревни Астомульо. Местные жители нашли его, когда он был еще горячим, и положили его в бочку, чтобы остудить. Затем воду из бочки использовали для питья и обтирания в надежде, что она принесет здоровье. Полиции пришлось разгонять собравшуюся возле нее толпу за нарушение ограничений, введенных для борьбы с пандемией COVID-19.
По словам одного из жителей села, метеорит упал в ночь, которую местные верующие считают важной. В Астомульо уверены, что камень был послан в ответ на молитвы одного из сельчан, который страдал от болезни почек.

«Они верят, что это волшебный камень, который принесет благословение и удачу и поможет сохранить здоровье», — объяснил журналистам другой житель села.

Находку изучили астрономы из обсерватории Суматранского технологического института. Они подтвердили, что камень является метеоритом и посоветовали жителям Астомульо избегать воды, в которой он лежал, поскольку в нее могли попасть радиоактивные элементы.
Они не исключают, что владелец может попытаться продать метеорит. Подобные случаи известны: в августе 2020 года индонезийский гробовщик Джосуа Хуталагунг сумел продать найденный им метеорит за 214 миллионов индонезийских рупий (1,14 миллиона рублей). Позднее выяснилось, что он продешевил, и реальная цена камня достигала 1,7 миллиона долларов (127 миллионов рублей).
Ранее сообщалось, что 19 августа на бразильский город Санта-Филомена обрушился метеоритный дождь. Драгоценные обломки метеорита обогатили местных жителей и привлекли тысячи туристов и исследователей.
Видео дня. Самые опасные насекомые в мире
Последние новости
Кремль отреагировал на речь Байдена со словами «Россия заплатит за все» Кремль отреагировал на речь Байдена со словами «Россия заплатит за все» В бундестаге предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока-2» В бундестаге предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока-2» С «Норникеля» взыскали 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ С «Норникеля» взыскали 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ
Комментарии
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
02:49
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
Люди
Самые опасные насекомые в мире
10:28
Самые опасные насекомые в мире
Истории
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
04:20
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
Люди
Современные монеты, которые стоят целое состояние
03:08
Современные монеты, которые стоят целое состояние
Вещи
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
05:02
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
Истории
Что стало с убийцами царской семьи
06:54
Что стало с убийцами царской семьи
Люди
Самые опасные преступники России
11:07
Самые опасные преступники России
Люди
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
11:22
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
Люди
Как жили жены нацистов во времена Третьего рейха
15:47
Как жили жены нацистов во времена Третьего рейха
Люди
Реакция «сурового россиянина» на взрыв удивила всех
00:20
Реакция «сурового россиянина» на взрыв удивила всех
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение