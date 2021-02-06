Подросток пролетел на колесе самолета стони километров 

Подросток из Кении перелетел из Англии в Нидерланды зайцем на колесе авиалайнера и чудом выжил. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, 16-летнего мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления самолета в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. Согласно предположениям властей, чтобы осуществить полет в другую страну, он зацепился за нижнюю часть шасси и преодолел таким образом около 400 километров.

Когда юношу нашли представители авиагавани, он находился в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Как рассказал один из сотрудников аэропорта, ему крупно повезло, поскольку большинство безбилетных пассажиров, цепляющихся за шасси, замерзают насмерть или падают вниз.

Голландские правоохранительные органы сообщили, что будут заниматься расследованием инцидента, поскольку могут быть и другие люди, летавшие на самолетах подобным образом.