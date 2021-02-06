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Подросток пролетел на колесе самолета стони километров 

Lenta.ru и ещё 1 9 часов назад
Подросток пролетел на колесе самолета стони километров
Фото: Globallookpress.com
Подросток из Кении перелетел из Англии в Нидерланды зайцем на колесе авиалайнера и чудом выжил. Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, 16-летнего мальчика обнаружили рядом с шасси после приземления самолета в аэропорту города Бек в провинции Лимбург. Согласно предположениям властей, чтобы осуществить полет в другую страну, он зацепился за нижнюю часть шасси и преодолел таким образом около 400 километров.
Когда юношу нашли представители авиагавани, он находился в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. Как рассказал один из сотрудников аэропорта, ему крупно повезло, поскольку большинство безбилетных пассажиров, цепляющихся за шасси, замерзают насмерть или падают вниз.
Голландские правоохранительные органы сообщили, что будут заниматься расследованием инцидента, поскольку могут быть и другие люди, летавшие на самолетах подобным образом.
Уточняется, что конкретно этот рейс был грузовым и осуществлялся авиакомпанией Turkish Airlines.
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Комментарии 1
Безумный мир , Turkish Airlines , МВД
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