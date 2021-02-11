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Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть 

Мария Грибова 4 часа назад
Женщина окрасила волосы дома и поехала смывать краску с головы на автомойку. Видео опубликовано в TikTok-аккаунте ее сына.
В ролике женщина объяснила, что использованная ею красная краска для волос оказалась слишком яркой и, если она смоет ее дома, то ванна будет похожа на «место преступления». И тогда ее сыну пришла в голову идея смыть краску на автомойке.
Уже на автомойке женщина подставила голову под мощную струю воды, чтобы смыть краску, а затем высушила волосы устройством для обдува автомобилей.
Видео собрало более восьми миллионов просмотров.
Ранее «Рамблер» писал о том, что томский дворник порассуждал о любви на трех языках.
Безумный мир , Видео
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