Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть 

Женщина окрасила волосы дома и поехала смывать краску с головы на автомойку. Видео опубликовано в TikTok-аккаунте ее сына.

В ролике женщина объяснила, что использованная ею красная краска для волос оказалась слишком яркой и, если она смоет ее дома, то ванна будет похожа на «место преступления». И тогда ее сыну пришла в голову идея смыть краску на автомойке.

Уже на автомойке женщина подставила голову под мощную струю воды, чтобы смыть краску, а затем высушила волосы устройством для обдува автомобилей.

Видео собрало более восьми миллионов просмотров.