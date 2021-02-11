Женатый на кукле бодибилдер решил стать многоженцем

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, женившийся на секс-кукле по имени Марго, решил стать многоженцем. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Толочко задумался об этом после поломки Марго. Кукла потребовала ремонта всего через месяц после свадьбы, поэтому он хочет снизить нагрузку на нее.

«Я решил, что могу завести несколько жен, — утверждает бодибилдер. — Такая традиция есть в некоторых азиатских культурах».

По его словам, когда Марго наконец починят, он будет относиться к ней с уважением и считать старшей женой.

Толочко уже подыскивает новую супругу.

«Сейчас я рассматриваю два варианта, — рассказал он. — Я познакомился в интернете с другой секс-куклой и даже хотел слетать к ней, познакомиться — она живет в Москве. Но меня даже не выпустили из аэропорта. Потому что карантин».