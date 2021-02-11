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Женатый на секс-кукле бодибилдер решил стать многоженцем после поломки супруги 

Lenta.ru 3 часа назад
Женатый на кукле бодибилдер решил стать многоженцем
Фото: @yurii_tolochko
Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, женившийся на секс-кукле по имени Марго, решил стать многоженцем. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Толочко задумался об этом после поломки Марго. Кукла потребовала ремонта всего через месяц после свадьбы, поэтому он хочет снизить нагрузку на нее.

«Я решил, что могу завести несколько жен, — утверждает бодибилдер. — Такая традиция есть в некоторых азиатских культурах».

По его словам, когда Марго наконец починят, он будет относиться к ней с уважением и считать старшей женой.
Толочко уже подыскивает новую супругу.
«Сейчас я рассматриваю два варианта, — рассказал он. — Я познакомился в интернете с другой секс-куклой и даже хотел слетать к ней, познакомиться — она живет в Москве. Но меня даже не выпустили из аэропорта. Потому что карантин».
В ноябре 2020 года сообщалось, что Толочко женился на секс-кукле после полутора лет отношений. Первоначально свадьба должна была состояться в марте в Таиланде, однако ее пришлось перенести ее из-за пандемии COVID-19. Всего через несколько недель стало известно, что Марго испортилась, и ее пришлось сдать в ремонт.
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