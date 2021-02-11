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Россияне устали от шумящих грузчиков и заварили дверь в супермаркет 

Lenta.ru 3 часа назад
Жители Пскова устали от шумящих грузчиков и заварили дверь в магазин
Фото: страница «Инцидент Псков» во «ВКонтакте»
Неизвестные жители Пскова устали от шумящих грузчиков в супермаркете «Магнит» и заварили в него дверь, через которую осуществлялись разгрузочные работы. Об этом говорится в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Из-за шума и игнорирования жалоб жителей первого этажа "Магниту" на Никольской, дом 5 инициативные граждане сегодня заварили дверь», — сказано в посте.

В комментариях большинство россиян поддержало «активистов». «Правильно сделали. От ночной разгрузки столько шума, спать невозможно», «Проигнорили — получили. Ночью люди спать хотят», «Красавчики, я бы еще сплошным швом прошелся», — написали комментаторы.
Другие пользователи усомнились в эффективности метода. Они высказали предположение, что «горе-сварщика» найдут и привлекут к ответственности, а также отметили, что «приедут другие красавчики с болгаркой и будут ее вскрывать. Ночью».
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Безумный мир , "Магнит"
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