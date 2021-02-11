Жители Пскова устали от шумящих грузчиков и заварили дверь в магазин

Все новости на карте

Неизвестные жители Пскова устали от шумящих грузчиков в супермаркете «Магнит» и заварили дверь в магазин, через которую осуществлялись разгрузочные работы. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Из-за шума и игнорирования жалоб жителей первого этажа "Магниту" на Никольской, дом 5 инициативные граждане сегодня заварили дверь»,

— сказано в посте.

Комментаторы сообщества не остались в стороне и поддержали «активистов»:

«Правильно сделали. От ночной разгрузки столько шума, спать невозможно», «Проигнорили — получили. Ночью люди спать хотят», «Красавчики, я бы еще сплошным швом прошелся».

Другие же пользователи усомнились в эффективности метода.