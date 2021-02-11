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Псковитяне устали от шумящих грузчиков и заварили дверь в магазин 

Мария Грибова 1 час назад
Жители Пскова устали от шумящих грузчиков и заварили дверь в магазин
Фото: «Инцидент Псков»/«ВКонтакте»
Неизвестные жители Пскова устали от шумящих грузчиков в супермаркете «Магнит» и заварили дверь в магазин, через которую осуществлялись разгрузочные работы. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Из-за шума и игнорирования жалоб жителей первого этажа "Магниту" на Никольской, дом 5 инициативные граждане сегодня заварили дверь»,

— сказано в посте.
Комментаторы сообщества не остались в стороне и поддержали «активистов»:

«Правильно сделали. От ночной разгрузки столько шума, спать невозможно», «Проигнорили — получили. Ночью люди спать хотят», «Красавчики, я бы еще сплошным швом прошелся».

Другие же пользователи усомнились в эффективности метода.
Ранее «Рамблер» писал о том, что женатый на кукле бодибилдер решил стать многоженцем.
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Безумный мир , "Магнит"
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