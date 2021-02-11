Жители Пскова устали от шумящих грузчиков и заварили дверь в магазин

Неизвестные жители Пскова устали от шумящих грузчиков в супермаркете «Магнит» и заварили дверь в магазин, через которую осуществлялись разгрузочные работы. Об этом сообщается в сообществе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
«Из-за шума и игнорирования жалоб жителей первого этажа "Магниту" на Никольской, дом 5 инициативные граждане сегодня заварили дверь»,
— сказано в посте.
Комментаторы сообщества не остались в стороне и поддержали «активистов»:
«Правильно сделали. От ночной разгрузки столько шума, спать невозможно», «Проигнорили — получили. Ночью люди спать хотят», «Красавчики, я бы еще сплошным швом прошелся».
Другие же пользователи усомнились в эффективности метода.
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