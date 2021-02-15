Ещё
Далее:
Читайте также:

Парень «похоронил» девушку ради измены 

Мира Маркина 10 часов назад
Парень «похоронил» девушку ради измены
Фото: @brooke_abroad
TikTok-блогер Брук Эшли Смит рассказала о необычном способе, который придумал ее бойфренд, чтобы изменять ей с другими девушками. Мужчина "похоронил" возлюбленную ради безупречной лжи.
Однажды Смит заметила, что в ее гостиной стоит погребальная урна. Позже она выяснила, — урна оказалась в доме по вине ее парня, который приводил любовниц и говорил, что Смит умерла. "Смерть" девушки помогала лжецу объяснить, почему в доме так много ее фотографий.
Подписчики блогера были потрясены услышанным:

«Ты сказала ему, что он не зря купил эту урну, потому что он сам скоро в ней окажется?»,

— пошутил один из фолловеров.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ивлев женился на молодой возлюбленной.
Видео дня. Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
Безумный мир , Эшли Смит
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
04:48
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
Люди
Из чего состоял сухпоек Красной армии во времена ВОВ
02:53
Из чего состоял сухпоек Красной армии во времена ВОВ
Вещи
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
00:42
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
Места
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
09:49
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
Вещи
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
00:15
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
Истории
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
09:30
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
Истории
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
00:59
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
Безумный мир
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
00:52
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
Люди
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
05:53
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
Люди
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
01:04
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение