Парень «похоронил» девушку ради измены 

TikTok-блогер Брук Эшли Смит рассказала о необычном способе, который придумал ее бойфренд, чтобы изменять ей с другими девушками. Мужчина "похоронил" возлюбленную ради безупречной лжи.

Однажды Смит заметила, что в ее гостиной стоит погребальная урна. Позже она выяснила, — урна оказалась в доме по вине ее парня, который приводил любовниц и говорил, что Смит умерла. "Смерть" девушки помогала лжецу объяснить, почему в доме так много ее фотографий.

Подписчики блогера были потрясены услышанным:

«Ты сказала ему, что он не зря купил эту урну, потому что он сам скоро в ней окажется?»,

— пошутил один из фолловеров.