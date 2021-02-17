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Оптическая иллюзия «стерла» человека на фотографии 

Lenta.ru 7 часов назад
Оптическая иллюзия «стерла» человека на фотографии
Фото: @JenMsft
Пользовательница Twitter с ником JenMsft опубликовала фотографию, на которой изображены четыре человека, но одного из них «стерла» оптическая иллюзия, поэтому на снимке его практически не видно.
Снимок сделан на природе. Четверо мужчин на нем чокаются маленькими бутылками с алкоголем. Однако у одного из них из-за камуфляжной одежды, которая слилась с пейзажем, заметна только ладонь, держащая емкость.

«Мой мозг отказывается верить, что на этом фото четыре человека»,

— написала пользовательница.
@JenMsft
Публикация набрала более 160 тысяч лайков. В комментариях многие также признали, что далеко не сразу разглядели всех людей на снимке. По словам ckramer93, ей потребовалось около пяти минут, чтобы с помощью увеличения снимка осознать, что на фото не три, а четыре человека.
Некоторые посчитали это доказательством того, что маскировка работает и способна обмануть зрение человека. «Впервые вижу, чтобы камуфляж действительно работал», — написала hspter. Позже автор публикации рассказала, что первоначально нашла изображение в специальном разделе Reddit — confusing_perspective (сбивающая с толку перспектива).
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