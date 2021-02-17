Ещё
Далее:
Читайте также:

Москвичи начали продавать снег 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Москвичи начали продавать снег
Фото: РИА Новости
Жители Москвы, которую в середине февраля накрыл рекордный снегопад, предпринимают попытки продавать снег. Соответствующие объявления появились на торговой площадке «Авито», они размещены в категориях «Личные вещи» и «Хобби и отдых».
«Продаю снег! У меня его много. Есть белый-белый, а также грязный! Цена договорная. Самовывоз», — говорится в одном из объявлений. Владелец по имени Камолиддин оценил неизвестное количество осадков в 10 рублей.
Другое предложение — «Снег чистый с Северной башни "Москва-Сити"». «Снег чистый, белый, не лежавший на земле, с Северной башни "Москва-Сити". Фасованный по мешкам. Есть много, цена за мешок. Самовывоз и доставка», — уточнил автор описания. Стоимость — 500 рублей.
Также в Москве можно купить снег из Краснодара. «Продам сохраненный краснодарский теплый белый снег, такого у вас нет», — обещает разместивший объявление. Он просит 500 рублей за неизвестное количество осадков.
13 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал срок очистки города от снега: по регламенту у городских властей есть пять суток, чтобы очистить улицы, указал чиновник. «Я думаю, что этот регламент будет выдержан», — добавил он. До этого в столичном департаменте транспорта обещали убрать снег за три дня.
Прошедший в Москве 12-13 февраля снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков. 12 февраля высота снежного покрова составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний период зимы. До этого рекорд был зафиксирован 13 февраля 1956 года, когда этот показатель составил 60 сантиметров.
Видео дня. Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
Последние новости
Путин заявил о запросе россиян на ощутимые перемены Путин заявил о запросе россиян на ощутимые перемены В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса В России впервые с октября выявили менее 13 тысяч новых случаев коронавируса ФСБ задержала готовящих теракты на Северном Кавказе с поясом смертника и бомбами ФСБ задержала готовящих теракты на Северном Кавказе с поясом смертника и бомбами
Комментарии 1
Безумный мир , Петр Бирюков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
00:56
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
Люди
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
10:38
Оптические иллюзии, которые действительно удивляют
Безумный мир
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
00:40
Ожесточенная схватка мурены и осьминога попала на видео
Истории
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
04:48
Американский рекорд: человек, отсидевший 39 лет по ошибке
Люди
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
02:53
Из чего состоял сухпаек Красной армии во времена ВОВ
Вещи
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
00:42
Как украинский поселок станет Нью-Йорком
Места
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
09:49
Гениальные изобретения прошлого, секрет которых не разгадан
Вещи
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
00:15
Устроившая охоту рядом с купающейся семьей акула попала на видео
Истории
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
09:30
Самые удивительные и пугающие совпадения в истории
Истории
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
00:59
Видео с моющейся на автомойке женщиной попало в Сеть
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение