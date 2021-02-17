Москвичи начали продавать снег 

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Жители Москвы, которую в середине февраля накрыл рекордный снегопад, предпринимают попытки продавать снег. Соответствующие объявления появились на торговой площадке «Авито», они размещены в категориях «Личные вещи» и «Хобби и отдых».

«Продаю снег! У меня его много. Есть белый-белый, а также грязный! Цена договорная. Самовывоз», — говорится в одном из объявлений . Владелец по имени Камолиддин оценил неизвестное количество осадков в 10 рублей.

Другое предложение — «Снег чистый с Северной башни "Москва-Сити"». «Снег чистый, белый, не лежавший на земле, с Северной башни "Москва-Сити". Фасованный по мешкам. Есть много, цена за мешок. Самовывоз и доставка», — уточнил автор описания. Стоимость — 500 рублей.

Также в Москве можно купить снег из Краснодара. «Продам сохраненный краснодарский теплый белый снег, такого у вас нет», — обещает разместивший объявление . Он просит 500 рублей за неизвестное количество осадков.

13 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал срок очистки города от снега: по регламенту у городских властей есть пять суток, чтобы очистить улицы, указал чиновник. «Я думаю, что этот регламент будет выдержан», — добавил он. До этого в столичном департаменте транспорта обещали убрать снег за три дня.