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Самые странные традиции со всего мира 

Александра Нечаева 3 часа назад
У каждого народа есть свои привычки, традиции и приметы. Кто-то ни за что не пойдет вперед, если перед ним пробежала черная кошка, кому-то обязательно надо глянуть в зеркало, если вернулся за забытой вещью, а кто-то попросту во все это не верит.
Тем не менее, до сих пор в мире существует множество традиций, которым некоторые обязательно следуют. Несмотря на то, что эти традиции порой, мягко говоря, необычны. Видео рассказывает о традициях, которые нам наверняка покажутся странными.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самых необычных и опасных дорогах в мире.
Безумный мир , Видео
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