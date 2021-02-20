Самые странные традиции со всего мира 

У каждого народа есть свои привычки, традиции и приметы. Кто-то ни за что не пойдет вперед, если перед ним пробежала черная кошка, кому-то обязательно надо глянуть в зеркало, если вернулся за забытой вещью, а кто-то попросту во все это не верит.

Тем не менее, до сих пор в мире существует множество традиций, которым некоторые обязательно следуют. Несмотря на то, что эти традиции порой, мягко говоря, необычны. Видео рассказывает о традициях, которые нам наверняка покажутся странными.