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Загадочное тягучее существо с тремя глазами нашли на берегу океана 

Lenta.ru 54 минуты назад
Загадочное существо с тремя глазами нашли на берегу океана
Фото: Timesofindia.indiatimes.com
Рыбаки нашли загадочное тягучее существо на берегу океана в индийском городе Чирала, штат Андхра-Прадеш. Об этом сообщает издание Times of India.
В пятницу, 19 февраля, рыбаки нашли на побережье загадочное существо. Оно было похоже на камень, но обладало текстурой резины, так как его можно было растянуть.

«Оно весит три с половиной килограмма, и у него есть три "глаза". Обычно мы знаем, как называются различные рыбы, но такую мы увидели впервые»,

— рассказал один из местных рыбаков.
Рыбаки считают, что существо может быть редкой рыбой или животным-мутантом. Сначала они боялись трогать неизвестное существо, но решились приблизиться к нему, когда поняли, что оно мертво. Позже чиновники из местного управления рыболовства забрали находку для изучения. Они также отметили, что раньше не встречали подобных существ.
Эксперты подозревают, что это морская губка. Однако в районе Чиралы и на восточном побережье из-за загрязнения океана обычно не водятся ни губки, ни кораллы.
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