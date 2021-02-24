Оптическая иллюзия с крутящимся домом поразила пользователей сети 

Пользовательница соцсети TikTok с ником hazelann820 опубликовала видео с оптической иллюзией — в ролике дом посреди поля будто бы крутился вокруг своей оси. Как сообщает Daily Mirror, ролик набрал более 1,6 миллиона просмотров и поразил множество юзеров сети.

По данным автора публикации, дом можно встретить недалеко от аэропорта, расположенного в нескольких десятках километров от австралийского города Сидней. На первый взгляд, дом выглядит обычным, однако при проезде мимо него на автомобиле здание начинает «крутиться».

«Эта крутящаяся оптическая иллюзия в виде дома каждый раз сбивает меня с толку»,

— подчеркнула hazelann820.

Оказалось, что на самом деле жилище является специальной конструкцией, созданной по образу дома. Оно называется «Маскировщик» (Camofleur) и создано художником Реджиной Уолтерс (Regina Walters).

Под постом оставили более 240 тысяч лайков и около 1,4 тысячи комментариев. Некоторые отмечали, что тоже проезжали это здание, другие же удивлялись, что подобное существует в реальности. «Я бы каждый раз попадал в аварию из-за подобного», — написал один из пользователей.