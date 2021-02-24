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Мужчина выловил пугающую рыбу с «человеческими зубами» 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Американец во Флориде выловил рыбу с «человеческими зубами»
Фото: gcrl.usm.edu
В американском штате Флорида мужчина поймал пугающую рыбу с зубами, похожими на человеческие. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
33-летний Пол Лор (Paul Lore) рыбачил в прибрежных водах города Мелборн, когда выловил необычную рыбу. Особь имела полосатый окрас, крупные глаза и большой рот с несколькими рядами зубов, как у акулы.

«Это самая странная рыба, какую мне доводилось поймать», — отметил рыбак.

Выяснилось, что Лору попался кейпкодский карась, который в среднем достигает 50 сантиметров в длину и весит около двух килограммов. Встречаются особи весом до 6,8 килограмма.
«Они используют свои зубы, чтобы ломать панцири морских улиток, моллюсков и крабов, — рассказал Лор. — В основном они питаются ракообразными, вот почему им нужны такие зубы».
Ранее рыбак Даниэль Мастронарди выловил шестикилограммового кейпкодского карася и установил рекорд штата Мэриленд, США. Его улов побил рекорд, принадлежавший рыболову Дейву Альвебергу: три года назад тот выловил кейпкодского карася весом 6,2 килограмма.
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