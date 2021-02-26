Фото со змеей озадачило пользователей сети

В сети набирает популярность фотография поля, на которой автор снимка обнаружил змею. Как сообщает таблоид The Sun, многочисленные пользователи соцсетей были озадачены, так как найти пресмыкающееся им оказалось крайне сложно.

Житель Австралии сделал снимок во время прогулки и предложил пользователям Facebook самостоятельно отыскать на нем рептилию. Скрывающееся от глаз человека животное находилось посреди поля, но из-за своего окраса и достаточно высокой травы оно было практически незаметным.

Даже после того, как пользователь опубликовал изображение, на котором обвел местонахождение змеи красным кругом, многие все еще не могли поверить, что там действительно есть пресмыкающееся. «Что же, меня бы укусили и я бы стоял на ней, потому что ничего не видел, пока не прочитал комментарии», — констатировал один из юзеров. Другой признал, что «не видит на снимке ничего, кроме травы и кустарников».

Те же, кто вычислил животное, стали гадать, какая именно змея попала в кадр. Люди в комментариях перечислили множество разных вариантов. Рептилией на снимке оказался ромбический питон, обитающий не только в Австралии, но и в Новой Гвинее, архипелаге Бисмарка и на северных Соломоновых островах. Оказалось, что змея не ядовита, но имеет достаточно большие клыки, раны от которых при укусе могут быть глубокими.

Ранее пользовательница соцсети TikTok с ником hazelann820 опубликовала видео с оптической иллюзией. В ролике дом посреди поля будто бы крутился вокруг своей оси. Видео поразило множество юзеров сети.