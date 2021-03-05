Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам 

Комик и блогер Мэтти Чамбор (Matty Chymbor) показал разницу между эффектом, который на организм человека оказывают по утрам чай и кофе. Ролик с высмеиванием стереотипов о напитках он опубликовал в TikTok.

В начале видео он разыграл сцену, как человек чувствует себя, выпив чаю вскоре после пробуждения. Напиток был показан в виде персонажа, который тихо заходит в комнату к спящему герою и танцует под спокойную музыку.

Затем Чамбор продемонстрировал, как в такой же ситуации себя ощущают любители кофе. Персонаж в образе напитка заходит без стука и будит спящего криками под аккомпанемент тяжелого рока. Комик также обратил внимание на побочный эффект: напиток то бодрит, то снова заставляет чувствовать сонливость.

В комментариях многие любители кофе признались, что узнали себя и задумались о том, чтобы отказаться от привычного утреннего напитка. «Затем кофе тащит тебя по полу в ванную», — продолжила шутку одна из пользовательниц. «Наверное, стоит дать чаю шанс. Он кажется вполне приятным», — добавил другой юзер.