Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам 

Комик и блогер Мэтти Чамбор показал стереотипы о чае и кофе. В ролике из TikTok парень демонстрирует, как напитки влияют на наш организм.

В начале видео он разыграл сцену, как человек чувствует себя после утреннего чаепития. Напиток был показан в виде персонажа, который тихо заходит в комнату к спящему герою и танцует под спокойную музыку.

Затем Чамбор продемонстрировал, как себя ощущают любители кофе. Персонаж в образе напитка заходит без стука и будит спящего криками под тяжелый рок. Комик также обратил внимание на побочный эффект: напиток то бодрит, то снова заставляет чувствовать сонливость.

В комментариях многие любители кофе признались, что узнали себя и задумались о том, чтобы отказаться от привычного утреннего напитка.