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Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам 

Даня Виттиг 2 часа назад
Комик и блогер Мэтти Чамбор показал стереотипы о чае и кофе. В ролике из TikTok парень демонстрирует, как напитки влияют на наш организм.
В начале видео он разыграл сцену, как человек чувствует себя после утреннего чаепития. Напиток был показан в виде персонажа, который тихо заходит в комнату к спящему герою и танцует под спокойную музыку.
Затем Чамбор продемонстрировал, как себя ощущают любители кофе. Персонаж в образе напитка заходит без стука и будит спящего криками под тяжелый рок. Комик также обратил внимание на побочный эффект: напиток то бодрит, то снова заставляет чувствовать сонливость.
В комментариях многие любители кофе признались, что узнали себя и задумались о том, чтобы отказаться от привычного утреннего напитка.

«Затем кофе тащит тебя по полу в ванную», — продолжила шутку одна из пользовательниц. «Наверное, стоит дать чаю шанс. Он кажется вполне приятным», — добавил другой юзер.

Ранее "Рамблер" сообщал, помогает ли кофе сжигать жир.
Комментарии
Безумный мир , Видео
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