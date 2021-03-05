Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам 

Комик и блогер Мэтти Чамбор показал стереотипы о чае и кофе. В ролике из TikTok парень демонстрирует, как напитки влияют на наш организм.
В начале видео он разыграл сцену, как человек чувствует себя после утреннего чаепития. Напиток был показан в виде персонажа, который тихо заходит в комнату к спящему герою и танцует под спокойную музыку.
Затем Чамбор продемонстрировал, как себя ощущают любители кофе. Персонаж в образе напитка заходит без стука и будит спящего криками под тяжелый рок. Комик также обратил внимание на побочный эффект: напиток то бодрит, то снова заставляет чувствовать сонливость.
В комментариях многие любители кофе признались, что узнали себя и задумались о том, чтобы отказаться от привычного утреннего напитка.
«Затем кофе тащит тебя по полу в ванную», — продолжила шутку одна из пользовательниц. «Наверное, стоит дать чаю шанс. Он кажется вполне приятным», — добавил другой юзер.
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