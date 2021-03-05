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Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок 

Мария Грибова 5 часов назад
Джудит Бренсон, жительница австралийского населенного пункта Лукастон, штат Тасмания, сняла на видео боксерский поединок двух кенгуру на обочине. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.
Женщина остановила машину чтобы понаблюдать за кенгуру, которые, по ее словам, «устроили настолько картинную драку, что за ее просмотр вполне можно было бы платить». Сумчатые дрались до тех пор, пока одну из них не захотелось пощипать траву.
Известно, что это были крупнейшие сумчатые Тасмании. Взрослые самцы достигают двухметрового роста и весят более 60 килограммов. Гигантские кенгуру известны своими толстыми хвостами.
Ранее «Рамблер» писал о том, что рядом с Землей обнаружили гигантскую суперземлю.
Безумный мир , Видео
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