На пляже нашли загадочное существо с идеально белыми зубами

Жительница австралийского района Саншайн-Кост, штат Квинсленд, нашла на пляже загадочное зубастое существо. На фотографии животного, оказавшимся гигантским звездочетом, обратило внимание издание Yahoo! News.

Фото: Facebook Facebook

В среду, 10 марта, австралийка разместила в Facebook фотографии странной рыбы с идеально белыми зубами.

«Кто-нибудь знает, что это за рыба?»

— написала она.

Некоторые пользователи предположили, что это плоскоголов — черные плоскоголовы иногда встречаются на восточном побережье Австралии. Другие решили, что это рыба-звездочет. Эти рыбы часто встречаются на юге штата Квинсленд и вдоль южного побережья вплоть до Западной Австралии. Иногда они кусают дайверов, которые заходят в воду ночью.

Часть пользователей обратила внимание на зубы рыбы.

«Кто-то хочет вернуть свои зубные протезы»,

— написала одна женщина.

Другая пошутила, что зубы у рыбы чище, чем у нее самой.