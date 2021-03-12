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На пляже нашли загадочное существо с идеально белыми зубами

Lenta.ru
17 часов назад
Жительница австралийского района Саншайн-Кост, штат Квинсленд, нашла на пляже загадочное зубастое существо. На фотографии животного, оказавшимся гигантским звездочетом, обратило внимание издание Yahoo! News.
На пляже нашли загадочное существо с идеально белыми зубами
Фото: FacebookFacebook
В среду, 10 марта, австралийка разместила в Facebook фотографии странной рыбы с идеально белыми зубами.
«Кто-нибудь знает, что это за рыба?»
— написала она.
Некоторые пользователи предположили, что это плоскоголов — черные плоскоголовы иногда встречаются на восточном побережье Австралии. Другие решили, что это рыба-звездочет. Эти рыбы часто встречаются на юге штата Квинсленд и вдоль южного побережья вплоть до Западной Австралии. Иногда они кусают дайверов, которые заходят в воду ночью.
Часть пользователей обратила внимание на зубы рыбы.
«Кто-то хочет вернуть свои зубные протезы»,
— написала одна женщина.
Другая пошутила, что зубы у рыбы чище, чем у нее самой.
Профессор Кьюлум Браун (Culum Brown) из Департамента биологических наук Университета Маккуори подтвердил, что австралийка нашла рыбу-звездочета. «Для этого вида нехарактерно жить на юго-восточном побережье. Он больше похож на крупный новозеландский вид, который чаще всего встречается у берегов Южного острова. Но может появляться и на восточном побережье Австралии», — пояснил он.
Безумный мир,
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