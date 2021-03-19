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Гигантские крысы устроили нашествие и чуть не съели собаку

Мария Грибова
14 часов назад
Гигантские крысы устроили нашествие и чуть не съели чихуахуа жительницы английского района Теймсайд, графство Большой Манчестер. Об этом сообщает издание Metro.
Девушка по имени Вики Каллен рассказала, что по дороге из школы она видела около 20 крыс. Они чуть не съели ее собаку породы чихуахуа, так как превосходили ее в размерах.
В Facebook то и дело стали появляться сообщения о гигантских крысах в районе. Вот, что написала Сара Эллиот:
«Я видела огромную крысу, которая переходила дорогу около клуба крикета. Я остановилась, чтобы пропустить ее, и была в шоке, когда она проковыляла мимо».
Представитель ассоциации отметил, что это может быть связано с тем, что из-за режима самоизоляции люди больше времени проводят дома и просто чаще замечают крыс и мышей.
Безумный мир,
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