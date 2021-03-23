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Какого цвета шкаф: фото разделило пользователей Сети

Диана Товсепова
51 минуту назад
Несколько лет назад в Сети шумно спорили о том, какого цвета платье изображено на фото. Кто-то отчетливо видел наряд в сине-черных цветах, а кто-то был уверен, что оно бело-золотое. Тогда этот феномен удивил очень многих, фото стало вирусным, и каждый спрашивал у своих знакомых о том, как они видят картинку.
Какого цвета шкаф: фото снова разделило пользователей Сети
Фото: СоцсетиСоцсети
Соцсети
Однако, как выяснил "Рамблер", подобные цветовые иллюзии еще не раз появлялись в Сети. Так, пользователи вновь разделились на два лагеря. На этот раз из-за комода.
Соцсети
Так, часть людей видит комод розово-зеленым, другая часть уверена, что он зеленый и серый, а третьи видят его розово-белым.
Некоторые даже решили, что развитие в восприятии зависит от того, левша или правша человек.
TikTok
Эксперты объясняют, что в основе таких иллюзий лежит особое свойство человеческого мозга. Дело в том, что условия освещения сильно искажают цветовую гамму объекта, на который мы смотрим. Однако наш мозг научился «компенсировать» эти искажения, поэтому мы видим клубнику красной при любых условиях.
Безумный мир,
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