Какого цвета шкаф: фото снова разделило пользователей Сети

Несколько лет назад в Сети шумно спорили о том, какого цвета платье изображено на фото. Кто-то отчетливо видел наряд в сине-черных цветах, а кто-то был уверен, что оно бело-золотое. Тогда этот феномен удивил очень многих, фото стало вирусным, и каждый спрашивал у своих знакомых о том, как они видят картинку.

Фото: Соцсети Соцсети

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Однако, как выяснил "Рамблер", подобные цветовые иллюзии еще не раз появлялись в Сети. Так, пользователи вновь разделились на два лагеря. На этот раз из-за комода.

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Так, часть людей видит комод розово-зеленым, другая часть уверена, что он зеленый и серый, а третьи видят его розово-белым.

Некоторые даже решили, что развитие в восприятии зависит от того, левша или правша человек.

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