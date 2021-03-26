Похороненный заживо знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес

В Замбии 22-летний знахарь Джеймс Сакала (James Sakala) попросил похоронить его заживо. Он рассчитывал, что сможет воскреснуть, но этого не произошло, пишет Zambian Watchdog.

Поначалу священник и прихожане местной сионской церкви отказывались участвовать в погребении, но Сакала не унимался. Он принес тяпку, самостоятельно вырыл могилу и, спрыгнув в нее, пообещал собравшимся, что скоро они узрят его воскрешение.

На этот раз несколько человек согласились помочь. Они засыпали Сакалу землей и стали ждать чуда. Когда ничего не произошло, прихожане принялись петь в надежде, что это ускорит воскрешение. Когда и это не помогло, они решили откопать знахаря, но было поздно: он уже задохнулся.