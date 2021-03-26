Похороненный заживо знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес

В Замбии 22-летний знахарь Джеймс Сакала попросил похоронить его заживо. Он надеялся воскреснуть, но этого не случилось. Об этом сообщает Zambian Watchdog.

Поначалу священник и прихожане местной сионской церкви отказывались участвовать в погребении, но Сакала не унимался. Он принес тяпку, вырыл себе могилу, прыгнул туда и пообещал воскреснуть.

На этот раз несколько человек согласились помочь. Они засыпали Сакалу землей и стали ждать чуда. Когда чуда не произошло, прихожане решили ускорить процесс пением.