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Похороненный заживо знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес

Даня Виттиг
1 час назад
В Замбии 22-летний знахарь Джеймс Сакала попросил похоронить его заживо. Он надеялся воскреснуть, но этого не случилось. Об этом сообщает Zambian Watchdog.
Похороненный заживо знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Поначалу священник и прихожане местной сионской церкви отказывались участвовать в погребении, но Сакала не унимался. Он принес тяпку, вырыл себе могилу, прыгнул туда и пообещал воскреснуть.
На этот раз несколько человек согласились помочь. Они засыпали Сакалу землей и стали ждать чуда. Когда чуда не произошло, прихожане решили ускорить процесс пением.
Когда знахаря откопали, он был уже мертв.
Безумный мир,
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