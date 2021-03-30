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Расстройство желудка у 130 гостей испортило свадьбу молодоженов

Мира Маркина
12 часов назад
Молодожены из Ирландии рассказали, как их свадьбу испортило расстройство желудка гостей. 130 приглашенных были вынуждены бороться за три туалета. На их историю обратило внимание издание The Sun.
Утром в номер к новобрачным зашла девочка-цветочница. По словам супругов, ей явно было нехорошо:
"Сестра Лэндона [жениха - прим.ред.] и его четырехлетняя племянница, которая была цветочницей на нашей свадьбе, появилась в дверях с явными признаками диареи",
- вспоминает невеста Джейми.
Свадебная церемония прошла благополучно, но во время торжественного приема у всех приглашенных внезапно началась диарея.
"Затем все превратилось в ад. Мы начали замечать, как стало тихо и спокойно. Казалось, это поминки, а не свадьба. Люди выглядели какими-то липкими и потными, и это явно было не из-за жары",
- рассказал Лэндон, добавив, что вскоре все начали массово бегать в туалет.
"Людей тошнило. Они бегали в уборную. Это было безумие. Они просто порвали туалеты",
- пошутила мать жениха Барбара.
Из-за того, что уборных не хватало, гостям предложили мусорные ведра. Супруги предположили, что причиной пищевого отравления стала еда из буфета, и вызвали врачей.
Позже выяснилось, что племянница Лэндона заразилась норовирусом за неделю до торжества и распространила заразу во время репетиции свадьбы:
«Кто мог подумать, что эта милая маленькая голубоглазая девочка с цветами чуть не убила всех?»,
- иронично спросила Барбара.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о знаменитостях, отменивших свадьбу в последний момент.
Безумный мир,
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