Зоопарк выдал за льва печальную собаку

— посмеялся мужчина. Увидев, что ведется съемка, работника зоопарка рассказал Тангу, что собака оказалась в клетке временно, а львы сейчас якобы находятся в другом помещении. «Мы адаптируем жилища зверей, и табличку о львах пока не сняли», — заявил он, но снимающий ему не поверил: он указал мужчине на то, что в зоопарке нет львов, а при продаже билетов посетителям обещают встречу с этими величественными зверями.