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Зоопарк попытался выдать печальную собаку за льва

WMJ.ru
11 часов назад
Посетитель китайского зоопарка обвинил руководство питомника в возмутительном подлоге.
Зоопарк выдал за льва печальную собаку
Фото: Pixabay, Elena Blessing / PexelsPixabay, Elena Blessing / Pexels
Мужчина по имени Танг опубликовал в социальных сетях запись, сделанную в зоопарке города Сичан. Он увидел, что в клетке с табличкой «Африканские львы» сидит печальный золотистый ретривер, передает South China Morning Post.
"Сначала мы думали, что не туда пришли. Но обошли клетку и поняли, что это клетка льва. Но разве это африканский лев? Может, пока не вырос просто?"
— посмеялся мужчина. Увидев, что ведется съемка, работника зоопарка рассказал Тангу, что собака оказалась в клетке временно, а львы сейчас якобы находятся в другом помещении. «Мы адаптируем жилища зверей, и табличку о львах пока не сняли», — заявил он, но снимающий ему не поверил: он указал мужчине на то, что в зоопарке нет львов, а при продаже билетов посетителям обещают встречу с этими величественными зверями.
«Деньги мало что значат. Но я не знаю, как объяснить это ребенку»,
— сокрушался он.
В феврале 2021 года другой китайский зоопарк попался на похожей хитрости — там попытались выдать собаку за волка.
Безумный мир,
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