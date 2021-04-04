Пенсионерка заявила о рождении ребенка после «похищения инопланетянами»

Британская пенсионерка рассказала местным СМИ, что у нее родился ребенок после того, как ее похитили инопланетяне.

Фото: Jane Buckle / Facebook Jane Buckle / Facebook

Так, ночью 1 марта, по словам 68-летней Джейн Бакл, ее похитили пришельцы, когда она смотрела сериал "Викинги". Женщина уверена, что она якобы была загипнотизирована с помощью "вибрации рук инопланетян". Из-за этого она не помнит детали похищений.

Пенсионерка уверяет, что после этого забеременела и уже через 20 дней родила малыша, которого назвала Таргет Элвис.

Джейн считает, что инопланетяне выбрали ее, потому как были уверены, что она станет хорошей матерью.

Женщина показала малыша соседям и друзьям. Все они сильно полюбили Таргета и даже подарили для него одежду и коляску.

При этом она отметила, что ребенок не принадлежит к конкретному полу.