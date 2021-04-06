Учителя частной школы King's Worcester (Королевская школа в Вустере), Великобритания, заставили девочек встать на колени, чтобы измерить длину их юбок. Об этом сообщает Metro.

В анонимном посте на портале Everyone’s Invited появилась информация, что сотрудники учебного заведения «следят, чтобы тела школьниц были надежно скрыты от мужских глаз». Отмечается, что согласно школьному дресс-коду, длина женской юбки должна составлять не более десяти сантиметров выше колена.

«Я вышла из собора и увидела, как преподаватели ставят девочек на пол на колени только для того, чтобы проверить длину юбок. Кстати, эта же школа заставляла нас заниматься спортом в длинных костюмах, хотя тем летом температура воздуха достигала 30 градусов тепла»,

— поведала автор публикации.

Неизвестная добавила, что за время учебы в King's Worcester она не раз наблюдала, как мальчики позволяли себе харассмент по отношению к одноклассницам.

«Вместо того чтобы бороться с сексизмом и травлей, учителя меняют правила униформы, будто это самая большая проблема», — заключила она.

После того как пост стал вирусным в сети, директор учебного заведения Дудс (Mr Doodes) заявил, что школа серьезно отнеслась к выдвинутым обвинениям и разберется с проблемой по окончании пасхальных каникул.

Королевская школа в Вустере — независимая английская школа, основанная Генрихом VIII в 1541 году. Она находится рядом с Вустерским собором на берегу реки Северн. Известно, что стоимость обучения в заведении составляет 15 тысяч фунтов стерлингов (почти 1,5 миллиона рублей) в год.