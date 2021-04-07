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Питон забрался в дом и проглотил домашнего кота

Lenta.ru
4 часа назад
В таиландской провинции Патхумтхани питон длиной 3,6 метра пробрался в жилой дом и проглотил кота. Об этом сообщает Newsflare.
Забравшийся в дом питон проглотил домашнего кота
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Змею обнаружила хозяйка кота — 11-летняя Дарунда Наттаяватин (Darunda Nattayavatin). На крики девочки прибежала ее мать и вызвала экстренные службы. Прибывший специалист подтвердил, что кот стал добычей питона.
«Такое огорчение! — заметила мать девочки. — Дочь искала кота и дома, и в саду, а потом я услышала ее крик. Когда я увидела, что случилось, тоже закричала». Ее муж полагает, что змея проникла в дом через дыру в крыше.
Семья приютила бездомного кота несколько лет назад. Время от времени притомца наряжали: у него, например, был ковбойский костюм, купленный бабушкой Дарунды.
Питон был пойман змееловом. Его планируют отпустить на расстоянии 160 километров от места происшествия.
В 2018 году сообщалось, что в таиландской провинции Чаченгсау поймали питона, который долгое время скрывался в доме пенсионера и ел его кошек. Последний питомец пропал за несколько часов до поимки змеи.
Безумный мир,
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