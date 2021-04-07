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Питон забрался в жилой дом и проглотил кота

Мария Грибова
1 час назад
В таиландской провинции Патхумтхани питон длиной 3,6 метра пробрался в жилой дом и проглотил кота. Об этом сообщает Newsflare.
Змею обнаружила 11-летняя Дарунда Наттаяватин. Ее мать тут же вызвала экстренные службы, которые подтвердили, что кот стал добычей питона.
«Дочь искала кота и дома, и в саду, а потом я услышала ее крик. Когда я увидела, что случилось, тоже закричала»,
— поделилась мама девочки. Ее муж предположил, что змея могла проникнуть в дом через дыру в крыше.
Питон был пойман змееловом. Его планируют отпустить на расстоянии 160 километров от места происшествия.
Ранее «Рамблер» писал о том, что мужчина выжил после падения с 300-метровой высоты.
Безумный мир,
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