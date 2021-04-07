Питон забрался в жилой дом и проглотил кота

В таиландской провинции Патхумтхани питон длиной 3,6 метра пробрался в жилой дом и проглотил кота. Об этом сообщает Newsflare.

Змею обнаружила 11-летняя Дарунда Наттаяватин. Ее мать тут же вызвала экстренные службы, которые подтвердили, что кот стал добычей питона.

«Дочь искала кота и дома, и в саду, а потом я услышала ее крик. Когда я увидела, что случилось, тоже закричала»,

— поделилась мама девочки. Ее муж предположил, что змея могла проникнуть в дом через дыру в крыше.