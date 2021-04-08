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Сотрудник «Макдоналдса» снял издевательства над покупателями

Lenta.ru
55 минут назад
Анонимный пользователь TikTok прославился, показывая издевательства сотрудников «Макдоналдса» над покупателями. Об этом пишет издание Daily Mail.
Судя по его видео, @mikky.d0 работает в одном из ресторанов «Макдоналдс» в США. В одном из особенно популярных роликов он кладет в двойной чизбургер с беконом надкушенную котлету, заворачивает и отсылает ее в направлении торгового зала. «Мы немного проголодались», — поясняет подпись.
Два других видео посвящены покупателям с особыми требованиями. В одном из них @mikky.d0 получает заказ на сэндвич с дополнительными маринованными огурцами и кладет на булку не один, а целую горсть огурцов. В другом ролике он проделывает похожий трюк в ответ на просьбу добавить побольше соуса и топит булку в потоках соуса.
«Макдоналдс» заявил, что проводит расследование. По утверждению представителей компании, методы приготовления пищи, продемонстрированные в роликах @mikky.d0, не отвечают высоким стандартам качества и безопасности, принятым в «Макдоналдсе».
В 2018 году исполнительный директор британского отделения «Макдоналдс» заявил, что в рабочие дни всегда завтракает и обедает в «Макдоналдс». По утрам он, как правило, заказывает овсяную кашу или жареный бублик, а днем ест ролл или салат.
Безумный мир,Видео,McDonald's,
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