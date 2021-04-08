Сотрудник «Макдоналдса» снял издевательства над покупателями

Два других видео посвящены покупателям с особыми требованиями. В одном из них @mikky.d0 получает заказ на сэндвич с дополнительными маринованными огурцами и кладет на булку не один, а целую горсть огурцов. В другом ролике он проделывает похожий трюк в ответ на просьбу добавить побольше соуса и топит булку в потоках соуса.