Анонимный пользователь популярного приложенияTikTok прославился, показав, как сотрудники «Макдоналдса» издеваются над покупателями. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Судя по видео пользователя @mikky.d0, он работает в одном из ресторанов «Макдоналдс» в США.

На одном из популярных видео сотрудник кладет в чизбургер уже надкусанную котлету.

«Мы немного проголодались», — поясняет подпись.

На других видео он показывает, как по запросу клиента добавляет в бургер целую горсть огурцов. А на просьбу добавить побольше соуса он буквально "топит" бургер.