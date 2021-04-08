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Сотрудник «Макдоналдса» снял на видео издевательства над покупателями

Диана Товсепова
5 часов назад
Анонимный пользователь популярного приложенияTikTok прославился, показав, как сотрудники «Макдоналдса» издеваются над покупателями. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Судя по видео пользователя @mikky.d0, он работает в одном из ресторанов «Макдоналдс» в США.
На одном из популярных видео сотрудник кладет в чизбургер уже надкусанную котлету.
«Мы немного проголодались», — поясняет подпись.
На других видео он показывает, как по запросу клиента добавляет в бургер целую горсть огурцов. А на просьбу добавить побольше соуса он буквально "топит" бургер.
«Макдоналдс» уже заявил, что проводит расследование. Руководство отметило, что такие действия не отвечают высоким стандартам качества и безопасности, принятым в ресторане.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что ресторанная еда может оказаться опасной.
Безумный мир,Видео,McDonald's,
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