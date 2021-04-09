Владелица магазина накладных ногтей Марица (Maritza) поделилась видео, на котором она делает маникюр своей собаке породы чихуахуа. На размещенных кадрах девушка подготавливает искусственные ногти: разрезает их вдоль, затем обрабатывает с помощью пилки и наносит гель-лак.

По словам девушки, процедура не наносит вред животному, но все же, несмотря на это, зрителей разозлил ее пост. «Собачьи когти не должны быть такими длинными», «Только не говори, что твой пес ходит с такими длинными ногтями — ему ведь больно», «Я в шоке», «Ты сошла с ума», «Куда катится этот мир», — писали они.