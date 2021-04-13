Мужчина узнал истинный смысл песни «Макарена»

По словам мужчины, этот трек часто включают на школьных дискотеках, но он написан не для детей.

В тексте песни девушка рассказывает о своем возлюбленном по имени Виторино, которого она «не могла выносить». Она поет о том, что его не было в городе, а у него есть двое «симпатичных друзей».