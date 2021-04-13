Мужчина узнал истинный смысл песни «Макарена» испанского дуэта Los Del Rio и разочаровал подписчиков. Видео, опубликованное на его странице в TikTok, набрало более 1,2 миллиона просмотров.
По словам мужчины, этот трек часто включают на школьных дискотеках, но он написан не для детей.
«Речь идет о женщине, парень которой собирается пойти в армию, а она, когда его нет, устраивает секс втроем с двумя его лучшими товарищами. Без шуток. Погуглите» — возмутился автор ролика.
В тексте песни девушка рассказывает о своем возлюбленном по имени Виторино, которого она «не могла выносить». Она поет о том, что его не было в городе, а у него есть двое «симпатичных друзей».
Пользователи также удивились смыслу песни.
«На самом деле...спасибо, ты испортил мне детство», «Братан, мы буквально танцуем под эту песню на свадьбах», «Лол, подожди, что...мы так много танцевали под эту песню, я никогда не знал», — написали они в комментариях.