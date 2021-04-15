Для чего людям на самом деле нужны брови

Долгое время брови в организме человека считались рудиментарным органом, который выполняет сугубо эстетическую функцию. "Рамблер" выяснил, почему это не так и для чего они нужны на самом деле.

Оказывается, брови играют едва ли не решающую роль для нормального функционирования организма. Главная функция в организме человека, которую выполняют брови, защитная. Брови оберегают глаза от попадания в них пыли, соринок и прочего.

А форма бровей помогает влаге (поту, дождю) распределяться по ним так, что вместо того, чтобы попадать в глаза, она удаляется по вискам или переносице, не причиняя дискомфорт и вред.

Помимо исполнения защитной функции, брови человека помогают ему при общении и демонстрации эмоций без участия речи. Кстати, коронавирус и обязанность носить маски возложили на лицевые мышцы больше "ответственности" за выражение эмоций.

При этом брови вполне могут "покинуть" вас, причем косметические процедуры здесь ни при чем. В результате перенесенного стресса или гормонального сбоя может возникнуть так называемый мадароз — синдром, при котором выпадают брови и ресницы.