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Для чего людям на самом деле нужны брови

Даня Виттиг
9 часов назад
Долгое время брови в организме человека считались рудиментарным органом, который выполняет сугубо эстетическую функцию. "Рамблер" выяснил, почему это не так и для чего они нужны на самом деле.
Для чего людям на самом деле нужны брови
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Оказывается, брови играют едва ли не решающую роль для нормального функционирования организма. Главная функция в организме человека, которую выполняют брови, защитная. Брови оберегают глаза от попадания в них пыли, соринок и прочего.
А форма бровей помогает влаге (поту, дождю) распределяться по ним так, что вместо того, чтобы попадать в глаза, она удаляется по вискам или переносице, не причиняя дискомфорт и вред.
Помимо исполнения защитной функции, брови человека помогают ему при общении и демонстрации эмоций без участия речи. Кстати, коронавирус и обязанность носить маски возложили на лицевые мышцы больше "ответственности" за выражение эмоций.
При этом брови вполне могут "покинуть" вас, причем косметические процедуры здесь ни при чем. В результате перенесенного стресса или гормонального сбоя может возникнуть так называемый мадароз — синдром, при котором выпадают брови и ресницы.
Помимо стресса к этому могут привести тяжелые формы псориаза, обобщенной алопеции или даже онкологических заболеваний, сифилиса и системной красной волчанки.
Безумный мир,
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