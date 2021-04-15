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Женщина в панике засосала ядовитую змею пылесосом

Lenta.ru
2 часа назад
Жительница австралийского региона Саншайн-Кост, штат Квинсленд, поймала ядовитую змею пылесосом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Женщина в панике засосала ядовитую змею пылесосом
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Женщина заметила в доме молодую черную ехидну, когда занималась уборкой. В панике она направила на пресмыкающееся включенный пылесос, который тут же засосал рептилию. После этого женщина обратилась в компанию Sunshine Coast Snake Catchers, которая занимается отловом змей.
Прибывший змеелов убедился, что черная ехидна не пострадала, а затем достал ее из пылесоса, чтобы позднее отпустить на волю вдали от населенных пунктов. По его оценке, змея появилась на свет не более двух месяцев назад.
Черные ехидны обитают в Австралии. Взрослые особи достигают 1,5–2 метров в длину. Нейротоксины, которые содержатся в яде этих змей, не представляют угрозы для жизни человека, но могут быть опасными для домашних животных.
Безумный мир,
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