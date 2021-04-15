Женщина в панике засосала ядовитую змею пылесосом

Женщина заметила в доме молодую черную ехидну, когда занималась уборкой. В панике она направила на пресмыкающееся включенный пылесос, который тут же засосал рептилию. После этого женщина обратилась в компанию Sunshine Coast Snake Catchers, которая занимается отловом змей.

Прибывший змеелов убедился, что черная ехидна не пострадала, а затем достал ее из пылесоса, чтобы позднее отпустить на волю вдали от населенных пунктов. По его оценке, змея появилась на свет не более двух месяцев назад.