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Мужчина пошел на свидание, а попал на "реалити-шоу"

Елизавета Назарова
2 часа назад
Британец опубликовал видео в TikTok, где рассказал о необычном свидании. Он познакомился с девушкой, а на встречу с ней помимо него пришли еще 16 мужчин.
Мужчина пошел на свидание, а попал на "реалити-шоу"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мужчина рассказал, что познакомился с девушкой в сервисе онлайн знакомств, они договорились о встрече. Когда он пришел на свидание, он встретил еще четверых мужчин.
Когда они все познакомились, девушка заявила, что пригласила их всех на свидание и надеется, что они смогут поладить друг с другом.
Спустя некоторое время к ним присоединились еще 12 мужчин. По словам автора видео, происходящее начало напоминать реалити-шоу. Он рассказал, что просидел некоторое время в компании мужчин, а потом понял, что такой формат свидания ему не подходит и ушел.
Комментаторы разделились на два лагеря: одни осудили поступок девушки, другие поддержали ее идею.
Безумный мир,
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