Страус съел дорогую серьгу из уха посетительницы зоопарка

Эму в зоопарке австралийского города Сидней украл и съел дорогую серьгу Tiffany & Co
из уха посетительницы, которая пыталась сделать с ним селфи. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Фото: Greg Sorber / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.comGreg Sorber / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Ашна Али гуляла по зоопарку и решила сфотографироваться со страусом эму по кличке Берт. Когда женщина наклонилась к птице, чтобы сделать селфи, Берт украл и съел ее серьгу ювелирной марки Tiffany & Co.
Утраченное австралийкой ювелирное изделие стоило 550 австралийских долларов (32,5 тысячи рублей).
На получившихся у женщины фотографиях видно, как птица приглядывается к сверкающему украшению, которое проглотит через несколько мгновений.
Али сообщила о произошедшем сотрудникам зоопарка. Те предложили ей вернуться через неделю и забрать серьгу.
В течение недели сотруднику зоопарка, чье имя неизвестно, пришлось исследовать помет Берта на предмет утерянного украшения, но безуспешно. «Птица буквально переварила серьгу, поэтому ее не удалось найти», — пояснил сотрудник зоопарка Крис Риветт (Chris Rivett).
Он отметил, что произошедшее не сказалось на здоровье эму, так как в дикой природе эти птицы регулярно глотают камни и прочие твердые предметы. Представители зоопарка связались с компанией Tiffany и готовы заплатить за новую серьгу взамен съеденной.