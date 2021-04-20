Страус съел дорогую серьгу из уха посетительницы зоопарка

Эму в зоопарке австралийского города Сидней украл и съел дорогую серьгу Tiffany & Co из уха посетительницы, которая пыталась сделать с ним селфи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: Greg Sorber / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com Greg Sorber / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Ашна Али гуляла по зоопарку и решила сфотографироваться со страусом эму по кличке Берт. Когда женщина наклонилась к птице, чтобы сделать селфи, Берт украл и съел ее серьгу ювелирной марки Tiffany & Co. Утраченное австралийкой ювелирное изделие стоило 550 австралийских долларов (32,5 тысячи рублей).

На получившихся у женщины фотографиях видно, как птица приглядывается к сверкающему украшению, которое проглотит через несколько мгновений.

Али сообщила о произошедшем сотрудникам зоопарка. Те предложили ей вернуться через неделю и забрать серьгу.

В течение недели сотруднику зоопарка, чье имя неизвестно, пришлось исследовать помет Берта на предмет утерянного украшения, но безуспешно. «Птица буквально переварила серьгу, поэтому ее не удалось найти», — пояснил сотрудник зоопарка Крис Риветт (Chris Rivett).