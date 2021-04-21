По сообщениям местной прессы, звери спустились с горы, расположенной по соседству с городом. Они промчались по улицам Ниндэ, врываясь в магазины и сбивая людей с ног.

В одном из видео кабан разгуливает по магазину, а затем пытается разбить стеклянную дверь. Поскольку стекло выдержало удар, он выпрыгнул на улицу через дыру в соседней двери. На следующем ролике тот же зверь сбивает с ног пешехода и убегает. В третьем видео кабан под крики покупателей забирается в магазин.