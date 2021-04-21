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Четыре кабана спустились с горы и устроили погром на улицах города

Lenta.ru
2 часа назад
Четыре диких кабана устроили погром в китайском городе Ниндэ, провинция Фуцзянь. Видео, снятое камерами видеонаблюдения, опубликовал сайт Newsflare.
По сообщениям местной прессы, звери спустились с горы, расположенной по соседству с городом. Они промчались по улицам Ниндэ, врываясь в магазины и сбивая людей с ног.
В одном из видео кабан разгуливает по магазину, а затем пытается разбить стеклянную дверь. Поскольку стекло выдержало удар, он выпрыгнул на улицу через дыру в соседней двери. На следующем ролике тот же зверь сбивает с ног пешехода и убегает. В третьем видео кабан под крики покупателей забирается в магазин.
В 2018 году сообщалось, что два кабана устроили набег на японский город Киото и ранили пять человек. Они напали на старшеклассницу, пронеслись через дом престарелых, сбили с ног 81-летнюю женщину, поцарапали 71-летнего полицейского и подрались с 50-летним плотником.
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