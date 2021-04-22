В Сети нашли подтверждение того, что "мы живем в симуляции"

Блогерша из соцсети TikTok с ником catarroseco опубликовала странный ролик, которые многие назвали «подтверждением» теории о симуляции реальности. Видео набрало почти 1,5 миллиона просмотров, но некоторые не верили в то, что это реальное видео.

Так, аргентинка показала дом и его отражение в окне напротив. В отражении были четко видны облака, а в реальности их не было.

Некоторые зрители также посчитали это странностью и доказательством симуляции реальности, но другие решили, что дело в ракурсе съемки. Дело в том, что девушка находилаь слишком низко по отношению к дому, согласились с девушкой и посчитали, поэтому просто не может увидеть облака — они расположились за строением, а отражение идет под углом.