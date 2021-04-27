Ребенок заказал в интернете аквариумную рыбку и получил живого крокодила

Ребенок из городского округа Дэчжоу китайской провинции Шаньдун заказал в интернет-магазине аквариумную рыбку и получил посылку с редчайшим сиамским крокодилом. Об этом сообщает портал Global Times.

Фото: Sina Weibo Sina Weibo

Когда отец открыл посылку, вместо рыбы он увидел живого полуметрового крокодила в специальной форме из пенопласта. Испугавшись агрессивной рептилии, мужчина запечатал ее обратно в коробку.

Китаец сообщил о посылке с опасным животным в полицию. В итоге рептилию изъяли.

По словам эксперта из местного зоопарка, в посылке находился сиамский крокодил. Найденной рептилии 3-4 месяца. Взрослые крокодилы могут вырастать до четырех метров в длину.

Сиамские крокодилы считаются видом, который находится на грани полного исчезновения. В соответствии с китайскими законами, этих рептилий можно покупать и выращивать строго при наличии специального разрешения.

Полицейский Ли Чэн напомнил, что содержать сиамских крокодилов дома очень опасно.