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Ребенок заказал в интернете аквариумную рыбку и получил живого крокодила

Lenta.ru
12 часов назад
Ребенок из городского округа Дэчжоу китайской провинции Шаньдун заказал в интернет-магазине аквариумную рыбку и получил посылку с редчайшим сиамским крокодилом. Об этом сообщает портал Global Times.
Ребенок заказал в интернете аквариумную рыбку и получил живого крокодила
Фото: Sina WeiboSina Weibo
Когда отец открыл посылку, вместо рыбы он увидел живого полуметрового крокодила в специальной форме из пенопласта. Испугавшись агрессивной рептилии, мужчина запечатал ее обратно в коробку.
Китаец сообщил о посылке с опасным животным в полицию. В итоге рептилию изъяли.
По словам эксперта из местного зоопарка, в посылке находился сиамский крокодил. Найденной рептилии 3-4 месяца. Взрослые крокодилы могут вырастать до четырех метров в длину.
Сиамские крокодилы считаются видом, который находится на грани полного исчезновения. В соответствии с китайскими законами, этих рептилий можно покупать и выращивать строго при наличии специального разрешения.
Полицейский Ли Чэн напомнил, что содержать сиамских крокодилов дома очень опасно.
В курьерской службе, которая доставила посылку, отметили, что в компании запрещено осуществлять доставку животных. Если проверка подтвердит этот случай, отделение компании, которое получило посылку, будет наказано.
Безумный мир,
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