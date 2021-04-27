Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Ребенок получил живого крокодила вместо аквариумной рыбки

Мария Грибова
11 часов назад
Ребенок из городского округа Дэчжоу китайской провинции Шаньдун заказал в интернет-магазине аквариумную рыбку и получил посылку с редчайшим сиамским крокодилом. Об этом сообщает портал Global Times.
Ребенок получил живого крокодила вместо аквариумной рыбки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отец мальчика открыл посылку и вместо рыбы увидел живого полуметрового крокодила. Мужчина тут же сообщил в полицию. В итоге рептилию изъяли.
Эксперт определил, что посылке находился сиамский крокодил, возраст которого примерно три месяца. Эти рептилии могут вырастать до четырех метров в длину. Данный вид крокодилов считается на грани полного исчезновения. Этих рептилий можно покупать и выращивать строго при наличии специального разрешения.
В курьерской службе, которая доставила посылку, отметили, что в компании запрещено осуществлять доставку животных. Если проверка это подтвердит, то отделение компании, которое получило посылку, будет наказано.
Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители