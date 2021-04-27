Ребенок получил живого крокодила вместо аквариумной рыбки

Ребенок из городского округа Дэчжоу китайской провинции Шаньдун заказал в интернет-магазине аквариумную рыбку и получил посылку с редчайшим сиамским крокодилом. Об этом сообщает портал Global Times.

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Отец мальчика открыл посылку и вместо рыбы увидел живого полуметрового крокодила. Мужчина тут же сообщил в полицию. В итоге рептилию изъяли.

Эксперт определил, что посылке находился сиамский крокодил, возраст которого примерно три месяца. Эти рептилии могут вырастать до четырех метров в длину. Данный вид крокодилов считается на грани полного исчезновения. Этих рептилий можно покупать и выращивать строго при наличии специального разрешения.