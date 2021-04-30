Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео

На юге австралийского штата Новый Южный Уэльс тысячи попугаев вида корелла слетелись в город Наура и затерроризировали местных жителей. Об этом сообщает 9News.

На кадрах видео видно, что дорогу, участки домов, крыши зданий, машины и фонарные столбы покрывают полчища белых попугаев. На следующих кадрах сотни птиц взлетают в небо и кружат над улицей.

По данным 9News, кореллы могут доставлять людям немалые хлопоты. Однако местным жителям приходится терпеть их бесконтрольное поведение, так как этот вид находится под охраной государства.