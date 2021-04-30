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Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео

Даня Виттиг
9 часов назад
На юге австралийского штата Новый Южный Уэльс тысячи попугаев вида корелла слетелись в город Наура и затерроризировали местных жителей. Об этом сообщает 9News.
На кадрах видео видно, что дорогу, участки домов, крыши зданий, машины и фонарные столбы покрывают полчища белых попугаев. На следующих кадрах сотни птиц взлетают в небо и кружат над улицей.
По данным 9News, кореллы могут доставлять людям немалые хлопоты. Однако местным жителям приходится терпеть их бесконтрольное поведение, так как этот вид находится под охраной государства.
Корелла — птица семейства какаду, обитающая в засушливых областях Австралии. Характерной чертой этих попугаев считается высокий хохолок и длинный заостренный хвост. При этом попугаев легко приручить, они могут запоминать отдельные слова и мелодии.
Безумный мир,Видео,
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