Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео

На юге австралийского штата Новый Южный Уэльс тысячи попугаев вида корелла слетелись в город Наура и затерроризировали местных жителей. Об этом сообщает 9News.
На кадрах видео видно, что дорогу, участки домов, крыши зданий, машины и фонарные столбы покрывают полчища белых попугаев. На следующих кадрах сотни птиц взлетают в небо и кружат над улицей.
По данным 9News, кореллы могут доставлять людям немалые хлопоты. Однако местным жителям приходится терпеть их бесконтрольное поведение, так как этот вид находится под охраной государства.
Корелла — птица семейства какаду, обитающая в засушливых областях Австралии. Характерной чертой этих попугаев считается высокий хохолок и длинный заостренный хвост. При этом попугаев легко приручить, они могут запоминать отдельные слова и мелодии.