Турист участвовал в ритуале и скитался по джунглям полуголым

Немецкий турист употребил шаманский отвар и скитался семь дней в джунглях Амазонии. Об этом пишет LADbible.

Как сообщает издание, 13 апреля стало известно об исчезновении туриста Даниэля Флориана (Daniel Florian) из Мюнхена, который ранее отправился в заповедник коренных народов на юго-западе региона Путумайо, Колумбия.

Во время своего пребывания там мужчина поучаствовал в шаманском ритуале и употребил отвар Яге, после чего бесследно исчез. Его семья в Мюнхене потеряла с ним связь и заявила о пропаже туриста местным властям.

Спустя семь дней, 21 апреля, колумбийские солдаты нашли в джунглях полуголого Флориана под самодельным навесом — как рассказал сам турист, он чувствовал себя «не очень хорошо».

«Меня искусали комары и муравьи, и у меня не было хорошей экипировки — так я провел семь дней в Амазонии», — добавил немец.

Туриста экстренно доставили в городскую больницу Мокоа Путумайо с обезвоживанием и многочисленными порезами.