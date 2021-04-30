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Турист участвовал в ритуале и скитался по джунглям полуголым

Даня Виттиг
10 часов назад
Немецкий турист употребил шаманский отвар и скитался семь дней в джунглях Амазонии. Об этом пишет LADbible.
Турист участвовал в ритуале и скитался по джунглям полуголым
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В начале месяца стало известно об исчезновении туриста Даниэля Флориана из Мюнхена, который отправился в заповедник коренных народов на юго-западе региона Путумайо, Колумбия и пропал.
Мужчина поучаствовал в шаманском ритуале и употребил отвар Яге. Его семья в Мюнхене потеряла с ним связь и заявила о пропаже туриста местным властям.
Спустя неделю колумбийские солдаты нашли в джунглях полуголого Флориана под самодельным навесом — как рассказал сам турист, он чувствовал себя «не очень хорошо».
«Меня искусали комары и муравьи, и у меня не было хорошей экипировки — так я провел семь дней в Амазонии», — добавил немец.
Туриста экстренно доставили в городскую больницу с обезвоживанием и многочисленными порезами.
Ранее "Рамблер" сообщал, как в Крыму наживаются на туристах.
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